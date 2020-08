Beirut-eksplosjoner skal ha blitt forårsaket av ammoniumnitrat

utenriks

Kona til en høytstående libanesisk tjenestemann opplyser at lagerbygningen som gikk i lufta inneholdt store mengder ammoniumnitrat som ble berget fra et skip som sank for rundt tolv år siden.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Det skal i lengre tid ha vært stor bekymring knyttet til lageret i havneområdet i Beirut.

Ifølge BBC-produsenten Riam Dalati, som viser til opplysninger fra kona til en tjenestemann med inngående kjennskap til lageret, ble det foretatt en sikkerhetskontroll for seks måneder siden.

Kontrollen avdekket «hvilke ekstremt farlige og utrygge forhold» ammoniumnitratet var lagret under, tvitrer Dalati.

– Dette er ekstremt ustadig materiale som kan ta fyr når som helst, særlig under omstendigheter med kraftig varme eller fuktighet, lød den angivelige konklusjonen etter sikkerhetskontrollen.

(©NTB)