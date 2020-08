Amazon kommer til Sverige

utenriks

– Amazon har i flere år vært tilgjengelig for svenske forbrukere og bedrifter via våre forskjellige europeiske sider. Men neste steg er å introdusere et fullstendig detaljhandelstilbud i Sverige. Det er dette vi planlegger å gjøre nå, opplyser selskapet i en pressemelding.

Lanseringen vil også gi svenske selskaper mulighet til å selge varer via nettstedet til kunder i og utenfor Sverige.

Amazon har i år opplevd voldsom vekst under koronapandemien. I årets 2. kvartal rapporterte selskapet om en 40 prosent økning i omsetningen.

(©NTB)