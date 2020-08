Minister: Russisk massevaksinasjon mot koronaviruset i oktober

utenriks

Ministeren oppgir at leger og lærere kommer til å være først ute med å bli vaksinert, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Lørdagens kunngjøring kommer tre dager etter at russiske myndigheter varslet at de kommer til å innlede produksjonen av to «lovende» vaksiner i september og oktober.

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci er skeptisk til russiske og kinesiske vaksineprosjekter.

– Jeg håper at kineserne og russerne faktisk tester vaksinene før de deler dem ut til alle og enhver, sa han i en kongresshøring fredag ifølge AFP.

Uttalelsen kom etter at han fikk spørsmål om det er aktuelt for USA å bruke russiske og kinesiske vaksiner hvis de kommer først.

Tidligere i uka skrev Ria at et statlig russisk institutt har begynt å teste en mulig koronavaksine på mennesker. Mandag ble den testet på fem personer, og etterhvert skal den testes på til sammen 100 personer.

Det er den andre russiske vaksinen som testes ut på mennesker.

Rundt omkring i verden jobbes det nå med over 100 prosjekter der forskere forsøker å utvikle en vaksine som er effektiv mot koronaviruset uten for store bivirkninger.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har minst fire av prosjektene nådd fase tre – hvorav tre i Kina og én i Storbritannia. Det vil si at den testes ut på en større gruppe mennesker i utsatte områder.

