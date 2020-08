Brasils Bolsonaro frisk fra covid-19

utenriks

Brasils høyrepopulistiske president har blitt kritisert for sin lettvinte holdning til viruset og spredningen. Landet ligger som nummer to i verden med over 100.000 døde på grunn av viruset, men Bolsonaro virket ikke berørt av fakta da han fredag slapp ut av tre ukers karantene etter selv å ha teste positivt.

– Jeg er i høyrisikogruppen. Jeg visste at jeg kom til å bli smittet før eller siden, og jeg tror dessverre at nesten alle vil bli det før eller siden. Hva er dere redde for? Gå det i møte, sa Bolsonaro da han møtte journalister i den sørlige delstaten Rio Grande do Sul.

– Jeg beklager alle dødsfallene, men folk dør hver dag av en rekke ulike årsaker. Slik er livet, sa Bolsonaro videre.

Han sa senere på dagen at han følte seg dårlig etter den passive karantenetiden og at han fikk antibiotika etter å ha fått påvist infeksjon i lungene. Presidentens kontor opplyste fredag at også Bolsonaros kone har testet positivt for koronaviruset.

Presidenten fastholder at restriksjonene om holde seg hjemme på grunn av virusutbruddet er unødvendig og skadelig for økonomien.

