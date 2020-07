Togprodusenten Alstom får grønt lys av EU til storoppkjøp

utenriks

EU-kommisjonen sier i en uttalelse at de opprinnelige planene førte til bekymringer for konkurransen i markedet, men at vilkår i avtalen sikrer at den ikke er i strid med EUs konkurranseregler.

Oppkjøpet vil gjøre den franske togprodusenten til verdens nest største. Bare kinesiske CRRC vil være større, skriver Reuters.

Alstom har forpliktet seg til å kvitte seg med enkelte fabrikker for å få oppkjøpet godkjent.

– Nå vil en enhet som kombinerer Alstom og Bombardier, vokse fram. Samtidig, takket være disse tiltakene, vil det nye selskapet fortsatt bli utfordret i sine kjernemarkeder, noe som ganger EUs kundekrets og forbrukere, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Hun satte i fjor foten ned for en fusjon mellom Alstom og tyske Siemens. Beslutningen ble skarpt kritisert av myndighetene i Frankrike og Tyskland.

