Demonstranter sperrer veier i Sofia – teltleir etablert

I tre uker har tusenvis av mennesker samlet seg i sentrum av Sofia og andre bulgarske byer for å kreve regjeringens avgang.

Demonstrasjonene er de største på flere år. Onsdag kveld ble det også etablert protestleire både midt i en av hovedstadens travleste veikryss og utenfor regjeringskvartalet.

En av protestlederne, Nikolay Hadjigenov, sier i et radiointervju at trafikksperringene blir stående og at den sivile ulydigheten kommer til å fortsette inntil statsminister Boyko Borisov går av.

Så langt har politiet ikke gjort noen forsøk på å fjerne teltene.

Onsdag kveld var over 5.000 mennesker samlet utenfor regjeringskontorene, mens hundrevis av andre marsjerte i gatene.

Borisov er nå inne i sin tredje periode som statsminister. Mandatet hans utløper i mars 2021.

– Det er valg neste år. Den som vinner, kommer til å regjere. Dette er demokrati, skriver han i en melding på Facebook.

Bulgaria er EUs fattigste medlemsland og også det mest korrupte, ifølge indeksen til Transparency International.

