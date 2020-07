Mann anklaget for blasfemi drept i rettssal i Pakistan

utenriks

Politiet opplyser at mannen døde momentant da han ble skutt flere ganger av en mann i 20-årene. Gjerningsmannen ble pågrepet på stedet og har tilstått ugjerningen, opplyser politiets talsmann Ijaz Ahmed.

Han skal ha forklart at profeten Muhammed ga ham ordre om å drepe den tiltalte, som tilhørte den islamske trosretningen ahmadiyya, som har om lag 4 millioner tilhengere i Pakistan.

Pakistan stemplet i 1974 trosretningen for ikke-islamsk ettersom den regner sektens grunnlegger som profet.

Blasfemi kan straffes med døden i Pakistan. Over 50 personer som var anklaget for blasfemi, er blitt drept før sakene deres kom for retten.

Menneskerettsaktivisten Taimur Kamal sier at drapet viser at den religiøse intoleransen øker i Pakistan.

Mannen som ble drept, hadde sittet fengslet siden 2018.

