Hongkongs utleveringsavtaler innstilles av Kina

utenriks

– Feilbeslutningene til Canada, Australia og Storbritannia, som politiserer rettslig samarbeid med Hongkong, har gjort stor skade på grunnlaget for rettslig samarbeid, sier talsperson for Kinas utenriksdepartement, Wang Wenbin.

– Kina har besluttet å suspendere utleveringsavtaler mellom Hongkong og Canada, Australia og Storbritannia, så vel som avtaler om strafferettssamarbeid, understreker han.

Konflikten har bakgrunn i den nye kinesiske sikkerhetsloven innført i Hongkong, som av vestlige land anses å svekke politiske rettigheter i Hongkong.

Tirsdag opplyste New Zealand at landet også trekker seg fra utleveringsavtaler med Hongkong, mens USA har gitt uttrykk for at de vurderer det samme. USA har allerede opphevet Hongkongs spesielle handelsstatus.

Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA er alle del av Five Eyes-nettverket for deling av etterretningsinformasjon.

Storbritannia og Australia har også åpnet for at hongkongkinesere får mulighet til å få oppholdstillatelse og statsborgerskap. New Zealand har på sin side utstedt nye reiseråd for Hongkong. Der advares det mot at personer som anholdes og siktes av politiet i Hongkong, kan bli stilt for retten og fengslet på det kinesiske fastlandet.

(©NTB)