Våpenhvile innledet i Ukraina

Våpenhvilen skal få slutt på trefningene mellom ukrainske regjeringssoldater og østukrainske, russiskstøttede separatister. Den trådte i kraft ved midnatt, og mandag formiddag meldte representanter for den selverklærte folkerepublikken Donetsk at det så langt ikke er registrert brudd på avtalen.

Avtalen innebærer at all bruk av våpen, også mindre håndvåpen, er forbudt.

Konflikten har vart siden 2014. Det er gjort en forsøk for å få slutt på kampene, men våpenhvileavtalene har aldri vart lenge nok til at de har banet vei for fredsforhandlinger.

