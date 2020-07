Korona: Flere land strammer grepet

utenriks

Storbritannia, Tyskland, Finland og Belgia er blant land som strammer til med hardere tiltak for å hindre at en ny bølge med koronasmitte skal få fotfeste.

Britisk UD utvidet mandag karantenekravet for ferierende briter i Spania til også å gjelde Kanariøyene og Mallorca. Tusener forsøkte gjennom helgen å endre reiseplaner i tolvte time, og turoperatørene jobbet på høygir.

Utenriksminister Dominic Raab sa at tiltakene var tvingende nødvendig etter at Spania registrerte over 900 koronatilfeller to dager i strekk.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier at pandemien globalt stadig skyter fart og at veien fram til en kontrollert tilstand er lang.

Belgia strammer til

Mandag ble det også innført strengere tiltak i Belgia. Statsminister Sohpie Wilmes kunngjorde at det blir redusert kontakt med personer utenfor egen familie. Tidligere har grensen vært 15 personer, nå skal nærkontakten begrenses til fem i tillegg til nære familiemedlemmer. Barn under tolv år telles ikke med.

Statsministeren sa at dette tiltaket forhåpentlig vil avverge enda strengere tiltak senere, som en ny nedstengning av skolene i september. Hun ville likevel ikke utelukke strengere begrensninger, dersom smittetallene fortsetter å øke.

Etter en lang periode med fallende smittetall opplever Belgia nå en rask stigning. Mellom 17. og 23. juli var det daglige smittetallet 279 i snitt, en økning på 71 prosent fra uken før.

Regjeringen i Tyskland vil innføre obligatoriske koronatester for reisende som kommer fra land med høye smittetall. Helseminister Jens Spahn sa mandag at han vil bruke sin myndighet til å innføre obligatorisk testing av personer som kommer fra høyrisikoområder.

Sikkerhetsrådgiver smittet

Finske myndigheter skjerper koronatiltakene for reisende fra Østerrike, Slovenia og Sveits. Passasjerer fra de tre landene må heretter i 14 dagers hjemmekarantene. Innskjerpingen skyldes at disse landene opplever en oppblomstring av smitten.

Også i flere amerikanske delstater øker smittetallene. Mandag ble det kjent at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Robert O'Brien har fått påvist koronaviruset.

O'Brien har valgt å isolere seg selv, og han arbeider nå fra et trygt sted, opplyser Det hvite hus. Sikkerhetsrådgiveren er den høyest rangerte medarbeideren i Det hvite hus som så langt er smittet av viruset.

Vanligvis jobber han nært sammen med Donald Trump, men Trump-regjeringen mener det ikke er noen risiko for at presidenten er blitt smittet.

WHO advarer

Verdens helseorganisasjon advarer mot stadige endringer i regler og begrensninger som skal demme opp for koronasmitte.

Sjefen for krisehåndtering i WHO, Mike Ryan, sa mandag at det er problematisk å få fram budskapet hvis innholdet endrer seg altfor ofte.

– Det er vanskelig for skolene å sortere ut hva som gjelder, og det er vanskelig for næringslivet med stadig nye bestemmelser, sa Ryan på en pressekonferanse i Genève.

Han la til at mange går lei og unnlater å etterfølge reglene hvis de endres for ofte. De bør holdes konstant over en viss periode for å gjøre det lettere å måle effekten, samtidig som man unngår å skape forvirring, lyder hans budskap.

Tall fra WHO viser at antallet bekreftede smittetilfeller har doblet seg til 16 millioner i løpet av de siste seks ukene, og tallet bare stiger. Ryan la til at økningen i mange land er et direkte resultat av at myndighetene har myket opp tiltakene mot covid-19.

(©NTB)