Danmarks prins Joachim operert for blodpropp i hjernen

Operasjonen ble gjennomført på universitetssykehuset i Toulouse i Frankrike, og tilstanden er stabil. Prinsesse Marie er hos ham, ifølge meldingen.

Det danske kongehuset oppgir ikke flere opplysninger, og det er dronningens ønske at familien får ro fra offentligheten under innleggelsen, heter det.

Joachim er dronning Margrethes yngste sønn, og er ett år yngre enn broren, kronprins Frederik.

For et par dager siden feiret prinsens familie at prins Felix, som er sønn av Joachim og grevinne Alexandra (56), fylte 18.

Begivenheten ble markert på slottet Cayx i Frankrike. Både Felix' far, stemor og mor var til stede, viser kongehusets bilder.

51-åringen flyttet til Frankrike i fjor, hvor han begynte på den høyest rangerte lederutdannelsen ved i det franske forsvaret ved militærakademiet Ecolé Militaire, som første danske noensinne.

Men da koronaviruset for alvor rammet i mars, vendte familien raskt hjem for å få testet sønnen prins Henrik, som hadde blitt tungpustet.

I juni opplyste forsvarsdepartementet i København at Joachim blir ny forsvarsattaché i Paris fra 1. september. Utnevnelsen var ledd i innsatsen for å styrke det sikkerhetspolitiske og diplomatiske samarbeidet mellom Danmark og Frankrike.

