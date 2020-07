Oljeservicegigant varsler jobbkutt for 21.000

utenriks

Kuttet utgjør nesten en firedel av staben i det globale konsulentselskapet, som også har betydelig virksomhet i Norge og som inntil i fjor ble ledet av norske Pål Kibsgaard-Petersen. Fredag la imidlertid hans etterkommer Olivier Le Peuch fram et svært dårlig resultat, preget av markant fall i oljeprisen og lavere energibruk som følge av koronautbruddet.

– Dette har trolig vært det mest utfordrende kvartalet på flere tiår, sa Le Peuch og viste til at Schlumberger hadde et fall i inntekter på 28 prosent fra første til andre kvartal i år. Målt mot samme kvartal i fjor var omsetningen falt med 35 prosent, omtrent 50 milliarder kroner.

Schlumberger varsler videre at det vil påløpe kostnader på over 30 milliarder kroner i andre halvår og at nesten 10 milliarder av dette vil gå til sluttpakker for ansatte som må gå fra selskapet.

