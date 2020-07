Biden styrker ledelsen over Trump

utenriks

Trump har nå mistet ledelsen i tre viktige delstater, viser tre ferske meningsmålinger den amerikanske presidentens favorittkanal Fox News har foretatt.

Biden leder med 49 prosent mot 40 prosent for Trump i Michigan, der Trump vant med liten margin i 2016, ifølge én måling.

I Pennsylvania støtter 50 prosent av de spurte Biden, mens 39 prosent gir sin støtte til Trump. I denne delstaten tapte Hillary Clinton mot Trump med mindre enn 45.000 stemmer i 2016.

Fordelingen går enda mer i disfavør for Trump i Minnesota.

Klart bak

Et gjennomsnitt av de åtte siste landsdekkende meningsmålingene i USA, utført av RealClearPolitics, gir også Biden et klart forsprang med 49,6 prosent mot 40,9 prosent til Trump.

Dette er i samsvar med den siste landsdekkende målingen utført for Fox News 19. juli, der styrkeforholdet var 49 mot 41 i Bidens favør.

Mange amerikanere er lite imponert over Trumps håndtering av koronakrisen, som har kastet over 30 millioner mennesker ut i arbeidsledighet i USA.

Rasende Trump

Trump ble rasende over den siste landsdekkende Fox-målingen og kalte den «fake news» under et intervju med TV-kanalens programleder Chris Wallace sist søndag.

– Jeg taper ikke, for dette er uriktige meningsmålinger, sa Trump.

Trump hevdet videre at Bidens forsprang på målingen kunne forklares med at meningsmålerne hadde oppsøkt for få republikanere.

Tar feil

– Uansett hvem som utfører Fox-målingene, så er de blant de verste. De tok helt feil i 2016, og de har tatt helt feil i hver eneste måling jeg har sett, sa Trump.

En rekke andre målinger utført for store mediehus som New York Times viser imidlertid også at Trump har mistet forspranget i vippestater som Wisconsin, Florida, Arizona og North Carolina. Også dette avviser han imidlertid selv.

– Våre egne målinger viser at jeg leder i samtlige vippestater, sa han i intervjuet med Wallace.

