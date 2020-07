Trump-advokat løslates fra fengsel

utenriks

Cohen har selv hevdet at han ble satt tilbake i fengsel som hevn for at han ikke ville skrinlegge planene om en bok om Donald Trump før valget i november.

Torsdag fikk han støtte for sitt syn da dommer Alvin K. Hellerstein sa at Cohen skulle løslates fredag klokka 2 lokal tid. Dommeren sa i sin begrunnelse at han aldri har sett noe tilsvarende.

– I løpet av mine 21 år som dommer, hvor jeg har dømt mennesker og sett på vilkår for løslatelser, har jeg aldri sett noe slikt. Hvorfor skulle Kriminalomsorgen be om noe sånt med mindre det dreide seg om en gjengjeldelse, skriver Hellerstein.

– Og gjengjeldelsen dreier seg om hans ønske om å utføre sin grunnlovsfestede rett til å gi ut en bok, skriver dommeren videre.

Cohen, som tidligere var Trumps personlige advokat, ble i mai på grunn av koronapandemien løslatt fra fengsel for å sone dommen på tre års fengsel ved hjemmesoning. Den 9. juli ble han derimot på nytt satt i fengsel fordi han angivelig ikke oppfylte kriteriene for hjemmesoning. Påtalemyndigheten skal blant annet ha forsøkt å få Cohen til å signere et dokument hvor han skulle frasi seg retten til å utgi en bok om Trump.

