Sør-Korea opplever resesjon

utenriks

I andre kvartal i år opplevde sørkoreansk økonomi resesjon for første gang siden 2003.

Koronakrisen har rammet eksporten hardt, og landets fabrikker strever med å holde avstandskravet for de ansatte.

Dermed slutter Sør-Korea seg til Japan, Thailand og Singapore som også er i resesjon. Det betyr at bruttonasjonalproduktet (BNP) krymper to kvartal i strekk.

Ifølge Sør-Koreas sentralbank falt landets BNP i andre kvartal med 3,3 prosent sammenlignet med første kvartal.

Det er første gang siden 1998 at landets økonomi har opplevd et så stort fall i løpet av et kvartal.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har tidligere uttalt at koronakrisen trolig vil ramme Asia hardere enn den globale finanskrisen i 2008 og den asiatiske finanskrisen i 1997.

(©NTB)