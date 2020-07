Bolivia utsetter valget på grunn av korona

utenriks

Det er landets valgkommisjon som offentliggjorde beslutningen torsdag etter å ha konkludert at forholdene for et valg vil være bedre i midten av oktober enn tidlig i september.

Det er ventet at koronautbruddet i Bolivia vil nå toppen mellom juli og september. Landet har nå registrert over 64.000 bekreftede smittetilfeller og 2.328 døde. Helsevesenet og landets begravelsesbyråer strever med de høye syke- og dødstallene. Interimspresident Jeanine Añez og en tredel av regjeringen er blant dem som har testet positivt for covid-19.

Dette er andre gang nyvalget i Bolivia utsettes etter at Evo Morales flyktet etter beskyldninger om valgfusk ved valget i oktober. Også i mai måtte valget utsettes.

