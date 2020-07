Amsterdam ber turistene holde seg vekk i helgene

utenriks

I en uttalelse fra Amsterdam by torsdag går det fram at frykten for en ny bølge av koronasmitte er sterk. Turister som oppsøker byen, bes nå heller komme på ukedagene enn i helgene slik at grensen på halvannen meter mellom folk lettere kan overholdes.

– Oppfordringer er nå rettet til dem som vurderer å reise til Amsterdam om å unngå de travle helgedagene og i stedet planlegge reisen sin på ukedagene. De fleste områdene er fremdeles preget av færre mennesker på ukedagene enn i helgene, heter det i kunngjøringen som også er blitt publisert på engelsk.

Mens barer og puber har åpent for alkoholservering, er det forbudt å selge alkohol i butikkene i det kjente Red Light District, nettopp fordi folk som drikker på gaten lettere kan komme til å bryte grensene om avstand mellom hverandre.

