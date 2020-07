Minst åtte sivile drept i flyangrep i Afghanistan

utenriks

Guvernør Ali Ahmad Faqir Yar i Guzara-provinsen bekrefter overfor Reuters at minst åtte sivile er blant de drepte.

– 45 personer har blitt drept så langt i et flyangrep fra sikkerhetsstyrker i Zeyart Kham-området. Taliban-medlemmer var blant de drepte, sa han.

Det er uvisst hvor mange av de øvrige 37 personene som var sivile eller Taliban-medlemmer. I tillegg er flere personer såret.

En talsperson for Taliban opplyser at åtte sivile er drept og at tolv sivile er såret. Vedkommende sier at det var to luftangrep, noe som bekreftes av to lokale embetsmenn.

Amerikanske styrker i Afghanistan opplyser at de ikke deltok i angrepet.

Innbyggere i området sier til afghanske Tolo News at flyene etter først å ha bombet bryllupet, kom tilbake og angrep gjester som flyktet fra området. De forteller videre at det både er kvinner og barn blant de drepte og sårede.

Ifølge en talsperson for guvernøren i Herat-provinsen ble seks lokale Taliban-ledere drept og flere andre opprørere såret i angrepet.

