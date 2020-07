Soldater og politifolk drept i nye Taliban-angrep

utenriks

Åtte soldater ble drept og ni ble såret da en selvmordsbomber i lastebil utløste en sprengladning nær en militærkolonne i Maidan Wardak-provinsen mandag ettermiddag, opplyser forsvarsdepartementet i Kabul.

Taliban-talsmannen Zabihullah Mujahid opplyser at selvmordsbomberen kom fra dem og at målet for angrepet var afghanske styrker som hadde gjennomført en operasjon i Ghazni-provinsen.

Taliban har også tatt på seg ansvaret for et angrep mot en veisperring i Kunduz-provinsen natt til mandag. Minst åtte politifolk ble drept og fem andre ble såret i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann.

Hundrevis av afghanske regjeringssoldater og politifolk er drept i Taliban-angrep de siste ukene.

Taliban anklager president Ashraf Ghani for manglende vilje til å etterleve en avtale om fangeløslatelse, en forutsetning for at opprørerne vil forhandle direkte med regjeringen i Kabul.

