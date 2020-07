utenriks

Fra før av er munnbind påbudt på museer, offentlig transport, kinoer, gudshus og andre lukkede steder som er åpne for allmennheten.

Nå gjelder påbudet i landets butikker, statlige kontorer åpne for allmennheten, banker og innendørsmarkeder.

Den som ikke følger påbudet, risikerer et forelegg på omtrent 1.400 norske kroner.

Frankrike har registrert over 30.000 koronarelaterte dødsfall og over 174.000 smittede. For tiden kan nordmenn reise dit uten å havne i karantene etter reisen.

