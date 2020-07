Drastiske tiltak mot korona i Xinjiang

utenriks

Myndighetene i Xinjiang erklærte at det foreligger en krigslignende situasjon etter at det søndag ble meldt om 13 nye koronasmittede i tillegg til de 17 som var registrert fra før.

Hovedstaden Urumqi med halvannen million innbyggere er nedstengt, og flyavganger, undergrunnsbane og tog er suspendert.

Kinesiske myndigheter skal sende 200 helsearbeidere til provinsen for å utføre koronatesting.

Gjennom strenge nedstengningstiltak fikk Kina kontroll over koronaepidemien som startet i Wuhan mot slutten av fjoråret. Et nytt utbrudd i Beijing i juni skapte bekymring, men ble raskt brakt under kontroll.

Til sammen er det registrert rundt 85.000 smittede og 4.644 døde av viruset i Kina, et tall som ikke har steget nevneverdig siden april.

