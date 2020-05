utenriks

Det ble brukt et kjøretøy av typen Humvee i angrepet, opplyser guvernørens talsmann Wahidullah Jumazada.

– Målet var Det nasjonale sikkerhetsdirektoratets enhet i Ghazni, sier han. I tillegg til de drepte ble 32 såret, opplyser han.

Innenriksdepartementet i Kabul og helsepersonell i Ghazni bekrefter også at det har vært et angrep. Ingen har tatt på seg ansvaret for bomben så langt.

(©NTB)