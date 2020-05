Danmark har startet gjenåpningen: – Mest fantastiske som har skjedd

utenriks

Nærmere 11.000 dansker har til nå fått påvist koronasmitte, men det meldes om stadig færre nye smittetilfeller. Det siste døgnet har 41 personer testet positivt, noe som er det laveste antallet nye smittetilfeller per døgn siden 16. mars.

Tallene innebærer at myndighetene fortsetter gjenåpningen av samfunnet. Restauranter og kafeer har også fått anledningen til å gjenåpne mot at de følger strenge smittevernsregler.

– Det er det mest fantastiske som har skjedd meg på to måneder, sier restaurantgjest Xenia Lund til nyhetsbyrået TT.

Frykter få gjester

Restauranten selv, som heter Apropos, frykter at det ikke skal bli så mange gjester – spesielt nå som turistene er borte.

– Jeg tror at folk er litt redde. Kanskje stenger vi igjen om det ikke fungerer. Dette er bare en test, sier restaurantarbeider Muhammed Unalan.

Blant dem som hadde sin første restaurantlunsj på to måneder, var Claudia Civettini og Isabella Koch.

– Jeg har lært hvor mye det betyr for meg å treffe andre mennesker, sier Koch.

Skoler gjenåpnes

Mandag begynte de eldste elevene i grunnskolen å vende tilbake. Samtidig ble skolefritidsordningen for de yngste gjenåpnet.

De yngste elevene var tilbake på skolebenken 15. april.

Mandag morgen ble det åpnet for at 600.000 borgere i alderen 18 til 25 år kan bestille en koronatest på nettet. I løpet av få timer var over 25.000 personer i kø på nettsiden.

Økning i antall innlagte

For tiden er 144 koronasmittede innlagt på danske sykehus. Det er en økning med elleve personer fra dagen før.

Samtidig har dødstallet økt med én person til 548. Danmark har med det 9,4 koronadødsfall per 100.000 innbyggere. Norge har 4,3, mens Sverige har hele 37.

Nærmere 400.000 dansker er nå testet for viruset, over 5.000 bare siden søndag.

(©NTB)