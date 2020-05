Politiet: Høyreekstreme vil utnytte koronademonstrasjoner

utenriks

Opptøyene i landet startet opprinnelig med en håndfull personer som demonstrerte mot landets koronarestriksjoner, men har i de siste ukene tatt seg opp til å samle tusenvis.

– Høyre-leiren føler seg stadig mer tiltrukket av demonstrasjonene, sier en talsperson for BKA til den tyske avisen Frankfurter Allgemeinen SonntagsZeitung. Det påpekes at det ikke er beviser for «koordinert infiltrasjon av høyreekstreme», men det er ifølge politiet «tydelig at de prøver å utnytte situasjonen i propagandaøyemed».

(©NTB)