utenriks

Obama mener pandemien har vist at mange statsansatte ikke vet hva de gjør.

«Mange av dem later ikke engang som de har ansvaret», sa Obama uten å nevne navn på hvem han mener ikke gjør jobben sin.

Obama snakket på det direktesendte showet «Show Me Your Walk, HBCU Edition», en to timers livestreaming for i hovesak svarte videregående skoler og universiteter som ble sendt direkte på YouTube, Facebook og Twitter.

(©NTB)