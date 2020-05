WHO undersøker mulig covid-19-forbindelse til sjelden barnesykdom

utenriks

I New York har over 50 barn fått påvist symptomer som ligner Kawasakis syndrom, en sjelden sykdom som fører til vedvarende feber, utslett, magesmerter, hovne kjertler og oppkast hos barn. Tre av barna har dødd.

Fredag opplyste et sykehus i Marseille at et ni år gammelt barn døde med slike symptomer. Dødsfallet skal være det første blant totalt 125 slike sykdomstilfeller i Frankrike.

Også andre steder i USA, samt i flere europeiske land, er barn innlagt på sykehus med samme symptomer.

I noen tilfeller kan også blodkar og vitale organer som hjertet og kransarteriene, bli betente.

25 av de syke barna i New York testet positivt for koronaviruset, mens 22 har antistoffer mot viruset.

(©NTB)