Kraftig fall i industriproduksjon og varehandel i USA

Særlig bilproduksjon og oljenæringen ble hardt rammet i den første måneden med omfattende nedstengning av USA. Mange fabrikker måtte stenge eller trappe ned virksomheten som følge av koronapandemien og tiltakene mot den.

Sentralbankens indeks for industriproduksjonen strekker seg 101 år tilbake i tid. Aldri før er det registrert et større månedlig fall enn i april i år.

Den sesongjusterte nedgangen på 11,2 prosent er sett i forhold til måneden før, ifølge Wall Street Journal.

Rekordnedgang i oljeboringen

Produksjon av kjøretøyer og bildeler stupte hele 71,7 prosent. Boring etter olje og gass ble redusert med 28 prosent – den største nedgangen som er registrert i en statistikk som strekker seg tilbake til 1972.

Også tall for den amerikanske varehandelen ble lagt fram fredag. Det sesongjusterte fallet i detaljhandelen i april var på 16,4 prosent, ifølge det amerikanske næringsdepartementet.

Også nedgangen i denne statistikken er den største som noen gang er registrert. Forrige rekord ble satt i mars, da detaljhandelen sank 8,3 prosent. Fallet var også mye større enn ventet – i motsetning til nedgangen i industriproduksjonen, som var i tråd med analytikernes spådommer.

– Som en orkan

Kleshandel, møbelsalg, elektronikk og mat og drikke er blant sektorene som ble rammet særlig hardt.

– Det er som om det kom en orkan og jevnet hele økonomien med jorden. Nå prøver vi å få den opp og gå igjen, sier Joshua Shapiro fra konsulentselskapet Maria Fiorini Ramirez.

Varehandelen i USA sliter allerede som følge av at flere og flere handler over internett. Salg over nett økte med 8,4 prosent i april.

De amerikanske børsene falt etter at tallene for industriproduksjon og varehandel ble publisert. Men i løpet av fredagen hentet de seg inn igjen, og Dow Jones-indeksen endte med en oppgang på 0,3 prosent.

