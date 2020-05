Colombia: Geriljaleder drept i angrepet mot ELN-leir

utenriks

Flyangrepet var rettet mot en av basene til den venstreorienterte geriljagruppen ELN i Montecristo-området, ifølge innenriksministeren i delstaten Bolivar, Carlos Feliz.

I alt ble 22 mennesker drept i flyangrepet.

I en uttalelse fra forsvarsministeren litt senere framgår det at fire ELN-medlemmer befant seg i leiren, og at en av de fire var Mocho Tierra, «regnet for å være et verdifullt mål og knyttet til planlegging og gjennomføring av terrorhandlinger mot sivilbefolkningen og styresmaktene i Antioquia og Bolivar».

Trujillo knytter Mocho Tierra til narkotikasmugling og ulovlig gruvedrift som skal ha innbrakt rundt én million dollar i måneden til ELN.

ELN er lillebror til den langt større geriljagruppen FARC, som la ned våpnene etter å ha inngått en fredsavtale med regjeringen i 2016.

Colombias høyreorienterte president Ivan Duque nekter å forhandle med ELN før gruppens anslagsvis 2.000 soldater lar våpnene hvile.

(©NTB)