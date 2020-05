utenriks

Trump erklærte i et intervju med Fox Business torsdag at han er «svært skuffet» over Kinas håndtering av koronautbruddet.

– Jeg har et veldig godt forhold, men jeg bare … Akkurat nå vil jeg ikke snakke med ham, sier Trump om sin kinesiske motpart.

På spørsmål om hvordan USA eventuelt vil velge å reagere overfor Kina, gikk ikke Trump i detalj, men kom med følgende generelle advarsel:

– Det er mange ting vi kan gjøre. Vi kan gjøre ting. Vi kan kutte ut hele forholdet.

