Testing av Wuhans befolkning startet torsdag

Onsdag meldte kinesiske statsmedier at Wuhan vil teste de 11 millionene som bor der over ti dager med en såkalt nukleinsyretest.

Torsdag melder nettsiden til den offisielle kringkasteren i provinsen, Hubei TV at testingen starter i et område i Qiaokou, der først tusen innbyggerne testes i grupper.

Det er ikke kommet noen offisielle kunngjøringer om testingen ennå, men ansatte i distriktet bekrefter at de har mottatt bestilling av massetesting fra sentralt hold. Det er uklart om alle de 11 millionene i byen er omfattet av testingen og hvordan en så stor oppgave skal gjennomføres i praksis.

Wuhans foreslåtte nukleinsyretest kan ifølge CNN vise seg mer effektiv enn andre type tester for å påvise smitte på et tidlig tidspunkt, sammenlignet med for eksempel tester som baserer seg på måling av immunrespons i kroppen.

