Bloomberg: WTO-generaldirektør vil gi seg før tiden er ute

Azevedo har ifølge Bloomberg sagt til regjeringer i medlemsland at han planlegger å trekke seg før perioden hans egentlig er ute i 2021, noe som bekreftes av fire personer som kjenner til saken.

Den 62-årige brasilianeren har vært WTO-generaldirektør siden september 2013 og tok fatt på sin fjerde fireårsperiode i september 2017.

WTOs talsperson ønsker ikke å kommentere saken, og Azevedo er ikke tilgjengelig.

En av Azevedos fire visegeneraldirektører vil trolig steppe inn som fungerende generaldirektør fram til september 2021. Det er Yonov Frederick Agah fra Nigeria, Karl Brauner fra Tyskland, Alan Wolff Fra USA og Yi Xiaozhun fra Kina.

Hvis opplysningene stemmer, kommer Azevedos avgang på et utfordrende tidspunkt for WTO.

I april varslet Azevedo at det kan bli den verste resesjonen i vår levetid dersom koronakrisen vedvarer, og sa at WTO anslår at nedgangen i den globale handelen vil være et sted mellom 13 og 32 prosent i 2020. De to tallene er henholdsvis det mest optimistiske anslaget og det mest pessimistiske anslaget.

