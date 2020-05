Merkel: Russland bak datatyveri i Forbundsdagen

utenriks

I angrepet skal blant annet dokumenter fra Merkels eget kontor i nasjonalforsamlingen ha blitt stjålet.

I forrige uke meldte Süddeutsche Zeitung at den føderale påtalemyndigheten hadde utstedt en arrestordre på en person som oppgis å være offiser i den russiske, militære etterretningstjenesten GRU. Han identifiseres som Dmitrij Badin, en person som fra før er ettersøkt av amerikanske myndigheter.

Nyhetsmagasinet Der Spiegel skrev fredag at korrespondanse fra Merkels kontor i Forbundsdagen var blant det hackerne hadde vært ute etter. Så langt har ikke påtalemyndigheten bekreftet dette.

Da Merkel ble spurt om saken i nasjonalforsamlingen onsdag, gikk hun hardt ut, og beskrev den russiske strategien som hybridkrigføring der desorientering og forvrengning av fakta er sentrale momenter.

– Dette er ikke noen tilfeldig sak, det definitivt en strategi bak dette, sa hun. Merkel sa seg fornøyd med etterforskningen, og føyde til:

– Jeg kan med hånden på hjertet si at dette plager meg. På den ene siden jobber jeg daglig for et bedre forhold til Russland. Når du på den andre siden ser at det er konkrete bevis for at russiske styrker er innblandet i slike handlinger, er det et vanskelig område.

(©NTB)