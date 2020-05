Putins talsmann innlagt på sykehus med korona

utenriks

– Ja, jeg er blitt syk. Jeg blir behandlet, sier Peskov (52), ifølge nyhetsbyråene Tass og Interfax.

Peskov har vært pressetalsmann for Putin helt siden årtusenskiftet – også i perioden fra 2008 til 2012 da Putin var statsminister.

I tillegg har Peskov en stilling som nestleder for den russiske presidentadministrasjonen. Russiske myndigheter opplyste tirsdag at han var koronasmittet og innlagt på sykehus.

Statsministeren innlagt

Journalister som jobber i Kreml, forteller at Peskov sist ble sett offentlig 30. april. Dette var på et møte hvor også Putin deltok, men det er uklart om de befant seg i samme rom.

De siste ukene har Putin gjennomført alle møter som videosamtaler. Helt siden koronautbruddet begynte, har presidenten forsøkt å unngå fysiske møter og i stedet gått over til elektronisk kommunikasjon.

I tillegg til Peskov er også flere russiske ministre smittet av koronaviruset. Statsminister Mikhail Misjustin (54) opplyste i slutten av april at han var blitt smittet.

Misjustin sa først at han skulle isolere seg hjemme, men senere ble det opplyst at han fikk sykehusbehandling.

Letter på tiltakene

I Russland har over 232.000 mennesker fått påvist koronasmitte, ifølge offisielle tall. Mandag sa Putin at myndighetene har lyktes med å bremse sykdommen og at smittetiltakene vil bli trappet ned.

– Det er i alles interesse at økonomien snarest mulig vender tilbake til det normale, sa presidenten i en TV-sendt tale.

Tross det høye antallet bekreftede smittede har bare rundt 2.100 smittede dødd i Russland, ifølge myndighetene.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har til sammen tre russiske ministre fått påvist viruset. I tillegg til Misjustin er boligminister Vladimir Jakusjev og kulturminister Olga Ljubimova smittet.

Så langt er det ikke kommet meldinger om at noen av dem er blitt alvorlig syke.