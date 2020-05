Bekymringsfulle koronarapporter fra Mexico

utenriks

De økonomiske konsekvensene av koronakrisen kan føre til at ytterligere ni millioner innbyggere i Mexico havner under fattigdomsgrensa, ifølge en ny studie fra myndighetene mandag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Mexico gir ingen statlige stønader til arbeidsledige og har ikke stilt opp med støtte til de mange som nå mister jobbene sine. Mange har lite eller ingen pensjon eller forsikring i landet, og er avhengig familie i inntektsgivende arbeid.

Mandag gikk en gruppe apotekeiere i landet ut på vegne av sin stand og bekreftet ryktene som har svirret om at brukte kirurgiske masker fra søpla selges i Latin-Amerika. Masker selges ofte én og én på gata av personer uten selgerlisens i latinamerikanske land, og er blitt svært ettertraktede under koronapandemien der det er blitt pålagt i flere storbyer å bruke ansiktsmaske, samtidig som prisene har steget og tilgangen på masker er blitt mindre.

En større leverandør av hånddesinfeksjonsmiddel advarte også om at det blir solgt småflasker med merkevarenavn på gata, fylt med noe annet enn desinfeksjonsmiddel. For å være effektivt mot virus regnes det som nødvendig med en konsentrasjon på minst 70 prosent alkohol i slike midler.

Etter meldingen om at brukte masker er blitt fisket ut av søpla og solgt igjen på gata, oppfordrer farmasøytene og apotekeierne gjennom fagforeningen alle til å klippe i stykker brukte masker før de kastes. Det blir minnet om at gjenbruk og deling av masker utgjør risiko for infeksjon og smitteoverføring.

Ifølge Worldometer er det mandag registrert drøyt 35.000 smittet med koronavirus i Mexico og nærmere 3.500 er døde. Men i landet med 126 millioner innbyggere er så lang kun 131.000 testet, og som i flere andre land er det grunn til å tro at det kan vært stor underrapportering av sykdomstilfeller og dødsfall.

