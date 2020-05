Visepresident Pence velger selvisolasjon

utenriks

Det ble kjent i helga at Pences rådgiver Katie Miller testet positivt fredag. Hun har ikke vært i direkte kontakt med president Donald Trump, men har vært i kontakt med visepresidenten.

Søndag opplyser talsperson Devin O'Malley at Pence vil gjøre som tre medlemmer av Det hvite hus' krisegruppe for koronaviruset allerede har gjort. De har også selv valgt å i større grad isolere seg fra omverden i to uker ved å jobbe stort sett hjemmefra, alt for å dempe risikoen for å spre mulig smitte eller for selv å bli smittet.

– Visepresident Pence vil fortsette å følge rådene fra den medisinske enheten i Det hvite hus og er ikke satt i karantene. I tillegg har visepresident Pence testet negativt hver eneste dag og planlegger å være i Det hvite hus i morgen, sier O'Malley søndag.

Regjeringens smittevernsekspert Anthony Fauci, direktør Robert Redfield i USAs folkehelseinstitutt CDC og lederen for mat- og medisintilsynet FDA, Stephen Hahn, er de tre som allerede har tatt grep for å minimere risiko for smittespredning.

Også en annen ansatt i Det hvite hus, en militær som fungerte som adjutant for president Donald Trump, har testet positivt for koronaviruset.

Trump har uttalt at han ikke er bekymret over situasjonen.

