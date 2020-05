Utekafeene gjenåpnet i store deler av Spania

utenriks

– Jeg har virkelig savnet dette. Nå setter man ekstra pris på disse små gledene, sier Jesus Vazquez, som bestilte bord sammen med sønnen Alejandro og tre andre kolleger. Med 2 meter mellom bordene og bare fem bord utendørs åpnet baren i hovedgaten i kystbyen Tarragona mandag.

Rundt halvparten av Spanias befolkning på 47 millioner bor i regioner som nå letter gradvis på koronarestriksjonene.

Samlinger på opptil ti personer og reise innenfor hjemprovinsen er nå lov igjen. Små butikker, kirker og museer kan holde åpent så lenge de begrenser kapasiteten.

Kriteriene for gjenåpning er at ut smitteutviklingen er tilstrekkelig på retur og at kapasiteten i helsevesenet i regionen er stor nok til å takle en ny bølge.

Storbyene Madrid og Barcelona er blant de verst rammede områdene og er derfor ikke blant regionene som er åpnet opp igjen.

123 nye koronadødsfall er registrert i Spania det siste døgnet. Det er det laveste antallet nye smittetilfeller i landet på sju uker. Totalt har 26.744 koronasmittede personer dødd i Spania, opplyser helsemyndighetene i landet mandag.

