Tyskland lemper på grensekontrollen på morsdagen

Politiet anser det å besøke mor på morsdagen som et godt nok formål til å kunne reise inn i Tyskland, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Samtidig følger myndighetene nøye med på smittetallene over hele landet etter at de har økt i enkelte områder etter at restriksjonene ble lempet på.

De siste ukene har reisende måttet vise til en gyldig grunn for å kunne passere grensen. Blant dem som har fått lov, er lastebilsjåfører, helsearbeidere og pendlere fra naboregioner.

Det er etablert fysiske grensekontroller på grensen til både Danmark, Frankrike, Luxembourg, Sveits og Østerrike.

Innenriksminister Horst Seehofer ga ordre om grensekontrollene i midten av mars for å bremse koronasmitten.

