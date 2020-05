Nattklubber i Seoul stengt i frykt for ny smittebølge

utenriks

Sør-Korea har de siste dagene begynt å lempe på de strenge smittevernrestriksjonene. Men nå ser myndighetene seg nødt til å stenge 2.100 barer, nattklubber og diskoteker i Seoul etter at flere titall mennesker er blitt smittet i ett av byens mest populære utelivsområder.

Mange av de smittede har forbindelser til en 29 år gammel mann som besøkte fem nattklubber og barer forrige helg før han testet positivt.

Rundt 7.200 personer antas å ha besøkt de fem stedene, og myndighetene har bedt alle om å teste seg. Over 50 smittetilfeller er så langt knyttet til 29-åringen.

– Uforsiktighet truer

Søndag meldte myndighetene om 34 nye smittetilfeller i løpet av siste døgn, og 24 av dem kan spores til 29-åringen.

Barene ligger i Itaewon, et populært nattklubbområde i den sørkoreanske hovedstaden.

Også i Gyeonggi-provinsen, som omkranser Seoul og har 12 millioner innbyggere, må over 5.700 utesteder holde stengt i to uker fra og med søndag.

Seouls ordfører Park Won-soon sier at framgangen som er oppnådd i kampen mot koronaviruset, er truet på grunn av noen få uforsiktige mennesker.

Moon ber om varsomhet

President Moon Jae-in ber folk være forsiktige.

– Det er ikke over før det er over, sa Moon i en tale søndag.

– Vi må aldri senke skuldrene når det gjelder smittevern.

Så sent som onsdag begynte Sør-Korea å lempe på enkelte av restriksjonene. Landet har fungert som et forbilde for resten av verden ettersom myndighetene ved hjelp av intens smittesporing og isolering har greid å holde utbruddet under kontroll.

Så langt har nærmere 11.000 mennesker fått påvist koronasmitte i Sør-Korea, mens 256 personer er døde. Landet har over 50 millioner innbyggere.

