FN-sjefen: – Koronaviruset har utløst en tsunami av hat og fremmedfrykt

utenriks

– Covid-19 bryr seg ikke om hvem vi er, hvor vi bor, hva vi tror på eller om noe annet skille. Vi trenger alle å vise solidaritet for å takle dette sammen, sier Guterres i en pressemelding fredag morgen norsk tid.

Han viser til at motstanden mot utlendinger har økt på nett og i gatene. At antisemittiske konspirasjonsteorier har spredd seg, og at covid-19-relaterte antimuslimske angrep har skjedd. Han viser også til at migranter har blitt sagt å være kilden til viruset, og at de deretter har blitt nektet tilgang til medisinsk behandling.

– Vi må handle nå for å styrke samfunnenes immunitet mot hatets virus, sier han.

Målskiver

Guterres viser også til at det har dukket opp memer på nettet om at eldre personer, som er de mest utsatte, også er de som vi vil tape minst på å bli kvitt.

– Og journalister, varslere, helsepersonell, hjelpearbeidere og menneskerettighetsforkjempere blir en målskive ganske enkelt fordi de gjør jobben sin, heter det i pressemeldingen.

Oppfordring til verden

Guterres oppfordrer alle politiske ledere verden over til å vises solidaritet med alle medlemmer av deres samfunn og å bygge og forsterke sosial samhørighet.

Blant annet ber han utdanningsinstitusjoner om å fokusere på digital lese- og skriveferdighet, og oppfordrer medier, spesielt sosiale medier, til å gjøre mer for å fjerne rasistisk innhold.

– Jeg ber sivilsamfunnet styrke hvordan de når ut til utsatte mennesker, og religiøse aktører om å fungere som modeller for gjensidig respekt, sier FN-sjefen i pressemeldingen.

– Og jeg ber alle, overalt, til å stå opp mot hat, behandle hverandre med verdighet og benytte enhver anledning til å spre vennlighet, sier Guterres og avslutter:

– La oss beseire hatfylle ytringer, og covid-19, sammen.

