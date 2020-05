utenriks

Etter at justisdepartementet torsdag opplyste at saken var henlagt, sa Trump at han var svært glad for beslutningen.

– Han var en uskyldig mann, sa presidenten om den tidligere generalen Flynn.

Trump rettet samtidig harde angrep mot personer som ble ansatt i justisdepartementet mens Barack Obama var president, og som bidro til etterforskningen av Flynn.

Presidenten beskrev dem som «menneskelig avskum» som har begått forræderi.

