Merkel varsler lettelser i restriksjonene

utenriks

Den første fasen av pandemien er tilbakelagt, sa Merkel onsdag, ifølge Reuters.

– Målet vårt om å bremse virusspredningen er oppnådd, og vi har klart å beskytte helsevesenet. Det har gjort det mulig å diskutere og enes om ytterligere gjenåpningstiltak, sa Merkel.

Lettelsene innebærer at folk fra to husstander kan få treffes og at flere butikker kan åpne. Men folk må fortsatt holde 1,5 meters avstand og bruke munnbind eller ansiktsmaske på offentlige transportmidler. Dette tiltaket forlenges til 5. juni.

Å begrense personlig kontakt til et minimum er viktig for å hindre virusspredning, understreket Merkel.

Onsdag ettermiddag ga regjeringen tillatelse til at tysk Bundesliga kan begynne å spille kamper igjen tidligst 15. mai. Ligaen selv skal bestemme dato torsdag. Kampene skal gå for tomme tribuner.

Ifølge et utkast som nyhetsbyrået AFP ble kjent med tidligere onsdag, åpner barnehager og barneskoler i neste uke. Til nå har skolene vært åpne kun for enkelte grupper, som avgangselever som skal ta eksamen.

Myndighetene viderefører forbudet mot store arrangementer og folkeansamlinger til 31. august. Det omfatter idrett, kulturarrangement og festivaler, ifølge utkastet.

