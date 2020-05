utenriks

I en uttalelse tirsdag sa visepresident Mike Pence at USA snart ikke vil ha behov for gruppen på grunn av «den enorme fremgangen» de har hatt som et land.

Han peker på Memorial Day 25. mai som en mulig dag å legge ned beredskapsgruppen

Gruppen, ledet av Pence, har gjennom krisen koordinert mellom medisinske institutter, politisk stab og delstatsguvernører, og rapportert til president Donald Trump.

