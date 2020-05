Virgin Atlantic vil kvitte seg med en av tre ansatte

utenriks

Covid-19-pandemien har gått svært hardt ut over den internasjonale luftfarten de siste par månedene. Virgin sier at kostnadskutt er nødvendig for å bevare selskapets økonomiske framtid, men tilføyer at de er i dialog med regjeringen om en mulig støttepakke.

– Vi må ta skritt for å omforme og redimensjonere Virgin Atlantic i tråd med etterspørselen, sier selskapets direktør Shai Weiss tirsdag.

– Vi har ridd av mange stormer siden vår første flygning for 36 år siden, men ingen har vært så ødeleggende som covid-19 og de tilhørende tap av liv og levebrød for så mange, tilføyer Weiss.

Forrige uke kunngjorde British Airways at de planlegger for opptil 12.000 oppsigelser og permitteringer. Irske Ryanair har advart om at opp til 3.000 jobber kan forsvinne i selskapet.

