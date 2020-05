SAS får lån på 3,3 milliarder svenske kroner

utenriks

– Avtalen øker vår finansielle fleksibilitet, noe som er avgjørende i en tid der mesteparten av vår flyflåte står på bakken, sier finansdirektør Torbjørn Wist i SAS i en pressemelding

Beløpet på 3,3 milliarder svenske kroner tilsvarer rundt 3,46 milliarder norske kroner.

Pengene kommer etter at Sverige og Danmark i mars besluttet å stille sikkerhet for et lån til selskapet, som i likhet med de fleste andre flyselskaper i verden er hardt rammet av koronapandemien.

Lånegarantien måtte godkjennes av EU-kommisjonen. Når dette nå er på plass får SAS utbetalt pengene.

Norske myndigheter har tidligere gitt SAS en lånegaranti på 1,5 milliarder norske kroner.

(©NTB)