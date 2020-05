WHO har ikke sett bevis for Trumps påstander om koronaviruset

utenriks

– Vi har ikke mottatt noe data eller konkrete bevis fra den amerikanske regjeringen i tilknytning til virusets opprinnelse, sa Ryan på en pressekonferanse mandag.

Han kalte samtidig påstandene for spekulative.

Både USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har påstått at koronaviruset kom fra et kinesisk laboratorium. Pompeo har sagt at det foreligger klare bevis på at viruset kom fra laboratoriet.

Laboratoriet som anklagene rettes mot, er Wuhan Institute of Virology.

Laboratoriet har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker. Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

