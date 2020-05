Sjefredaktør uten jobb etter nazi-uttalelse

utenriks

Wendy McCaw anklaget i en lederartikkel denne helgen demokratiske lovgivere for å bruke koronaviruset til deres egen politiske agenda.

«Før dette viruset ble et politisk virus, var det bare et ordinært virus», skriver McCaw.

«Om dette landet kan settes i denne situasjonen på grunn av et virus, hva vil det da kreve for å gjøre oss fullstendig om til Sovjet eller Nazi-Tyskland? Vi er ikke så langt unna nå, og må stå i kø for å komme inn på supermarkedet …», fortsatte McCaw.

Det er usikkert om hun fikk sparken eller om hun sa opp selv etter reaksjonene.

