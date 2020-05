Over 250.000 bekreftede dødsfall i koronapandemien

utenriks

Flere enn 3,6 millioner mennesker i 212 land og territorier har fått påvist koronasmitte, viser oversikten mandag kveld.

Tilstanden betegnes som alvorlig eller kritisk for nesten 50.000 pasienter, det vil si drøyt 2 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen.

Rundt 6,9 prosent av dem som har testet positivt for viruset, har mistet livet. Store mørketall påregnes grunnet mangel på testing og utfordringer knyttet til å registrere de døde.

Overdødelighet i Italia

I løpet av mars steg det offisielle koronadødstallet i verden fra drøyt 3.000 til 50.000. Før april var omme, var over 180.000 nye dødsfall innrapportert.

I Europa har Italia, Spania, Frankrike og Storbritannia vært hardest rammet med over 20.000 dødsfall hver. Storbritannia nærmer seg nå 29.000 covid-19-relaterte dødsfall, nesten like mange som Italia.

Men mange steder går tallene riktig vei, og mandag tok flere europeiske land de første skrittene mot gjenåpning.

Fra Italia kom det mandag tall som viser at det reelle tallet på koronarelaterte dødsfall, kan være langt høyere enn rapportert. Samme dag som myndighetene åpnet litt opp etter ni uker med nedstengning, opplyste landets statistikkmyndigheter at dødsraten i Italia har ligget nesten 40 prosent høyere enn vanlig i vår.

Trumps prognose

USA er det landet i verden med flest bekreftede dødsfall knyttet til koronaviruset – over 69.000 blant nesten 1,2 millioner smittetilfeller.

Mandag meldte The New York Times at president Donald Trumps regjering opererer med prognoser som tilsier at det daglige dødstallet vil nå 3.000 innen juni.

Nå meldes det om rundt 1.750 koronarelaterte dødsfall daglig.

Kraftig økning i Russland

I forhold til folketallet er det lille San Marino som kommer verst ut av pandemien, med 120 døde per 100.000 innbyggere. I Belgia er tallet 68,4, Andorra 58,2, Spania 54,4, Italia 48,1, Storbritannia 42,3 og i Frankrike 38,1.

Til sammenligning har Sverige 27,4 dødsfall per 100.000 innbyggere, Finland 4,3, Norge 3,9 og Russland 0,9.

I Russland har smittespredningen skutt fart, og det meldes nå om rundt 10.000 nye smittetilfeller daglig. 145.000 har fått påvist smitte, mens myndighetene har rapportert om over 1.350 dødsfall.