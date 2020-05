Hver tredje afghaner trues av sult

utenriks

Mange afghanere mangler arbeid på grunn av koronarestriksjonene, og matprisene har ifølge Redd Barna steget kraftig den siste tiden. Bare den siste måneden har prisene på hvetemel og matolje økt med 23 prosent.

Mange afghanere er løsarbeidere og har ikke noe sosialt sikkerhetsnett. Under koronapandemien har de derfor mistet mye av, eller hele inntekten sin.

Få leger

Allerede før koronakrisen anslo FN at 5,26 millioner afghanske barn trengte en eller annen form for humanitær hjelp. I tillegg har landet et av verdens svakeste helsesystemer.

Det finnes kun 0,3 leger per 1.000 innbyggere i Afghanistan, mens Norge til sammenligning har 5,6 leger per 1.000 innbygger.

Afghanske barn som blir syke står derfor foran en svært vanskelig situasjon.

Svært bekymret

– Vi er svært bekymret for at denne pandemien vil føre til en fullstendig storm av sult, sykdom og død i Afghanistan, med mindre verden handler nå for å sikre at sårbare barn og deres familier får nok mat på bordet. Det gjelder særlig de som bor i isolerte strøk og de fattige i byene, sier Redd Barnas landdirektør Timothy Bishop.

Over 18 år har gått siden USA og andre vestlige land hjalp en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. Taliban kontrollerer nå over halvparten av landet.

Dobbel krise

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) er også bekymret.

– Barn som går sultne til sengs og heller ikke får gått på skolen, opplever en dobbel krise, sier han.

– Koronapandemien forverrer situasjonen for mennesker som allerede er rammet av krise og sult. Vi gjør vårt ytterste for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien. Å bekjempe sult og arbeide for utdanning er en hovedprioritet i utviklingspolitikken, sier Ulstein.

