Forskning: Koronautbruddet i Frankrike kom ikke direkte fra Kina

Genetiske analyser viser at de fleste virusstammene i Frankrike har felles opphav og at denne gruppen ikke kom fra Kina eller Italia, skriver South China Morning Post.

Frankrike registrerte sitt første koronatilfelle 24. januar, som det første landet i Europa, da et fåtall reisende fra Hubei-provinsen i Kina testet positivt.

Imidlertid er disse stammene ikke funnet hos pasienter som ble testet etter de første importerte tilfellene, noe som ifølge forskerne tyder på at «karantenen som ble pålagt de første covid-19-tilfellene i Frankrike ser ut til å ha hindret lokal overføring».

Forskerne har samlet prøver fra over 90 andre pasienter fra hele landet og kommet fram til at viruset stammer fra én genetisk linje. Stammene som fulgte denne utviklingen har kun blitt påvist i Europa og Amerika.

– Fordi de tidligste stammene av SARS-CoV-2 ser ut til å være assosiert med Belgia, kan det hende at viruset spredte seg omtrent samtidig fra Belgia til både Italia og Frankrike, sier professor og leder for biologiske vitenskaper ved Texas A&M University, Benjamin Neuman, til SCMP.

Forskning viser også at lignende stammer er påvist i Algeria, noe som kan tyde på at reisende fra Frankrike tok med seg viruset til Afrika.

