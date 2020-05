FN bekymret over anklager om overvåking i Colombia

utenriks

FNs høykommissær for menneskerettigheters Colombia-kontor (OHCHR) gir uttrykk for dyp bekymring og understreker at etterretningsaktiviteter ikke må undergrave garantier om å beskytte menneskerettighetene.

FNs bekymring har sammenheng med at magasinet Semana fredag skrev at den colombianske hæren spionerte på minst 130 personer i fjor.

For å få tilgang på personopplysninger om colombianske og utenlandske journalister, politikere, advokater og organisasjoner, samarbeidet hæren med andre land, ifølge magasinet.

USA er et av landene som Colombias militære har tettest samarbeid med.

Forsvarsminister Carlos Holmes Trujillo fjernet fredag elleve personer i hæren fra sine stillinger som følge av Semanas artikkel, og lørdag åpnet landets riksadvokatembete etterforskning av anklagene.

